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Байден расширил санкции против Белоруссии

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден расширил экономические санкции против Белоруссии. Об этом сообщается в заявлении политика на сайте Белого дома.

Американский лидер заявил, что противозаконные действия Минска представляют серьезную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Среди таких действий он назвал политические репрессии, фальсификацию президентских выборов, нападения на гражданское общество и создание опасности для международных гражданских воздушных перевозок.

Новые ограничения коснулись белорусских госучреждений, оборонного, строительного и энергетического секторов, а также табачной промышленности. По информации агентства РИА Новости, она затронули 23 физических и 21 юридическое лицо. В частности, под ограничительные меры попало ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире.

Кроме того, США ввели санкции против Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Комитет обвинили в содействии отмыванию денег и политических репрессиях против спортсменов.

Американская сторона не в первый раз вводит санкции в отношении режима белорусского лидера Александра Лукашенко. В июне Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц республики.

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