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США введут новые санкции против Белоруссии

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Павел Орловский / AP

США 9 августа введут новые санкции в отношении режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, санкции затронут Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) из-за скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, а также ОАО «Беларуськалий» — одного из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире.

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В Вашингтоне считают, что НОК был обязан защищать спортсменов от политических репрессий, а не потворствовать им. США уличили комитет в «содействии отмыванию денег» и обходе визовых запретов.

Как сообщает France 24, санкции в отношении ОАО «Беларуськалия» вводятся, потому что в американской администрации компанию считают «источником незаконного обогащения режима».

США уже не в первый раз вводят санкции в отношении режима Лукашенко. В июне Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц. В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

По словам экспертов Baltic news servise, в случае введения санкций против крупнейших предприятий страны Белоруссия может потерять десятки миллионов евро. Речь шла о заводе калийных удобрений.

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