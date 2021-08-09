В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии

Европейская народная партия (ЕНП) призвала лидеров стран-членов Европейского союза (ЕС) к организации революции в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Консервативная партия ЕНП — крупнейшая фракция Европарламента. «Режим падет, и победа народа неизбежна — это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», — сказано в заявлении главы фракции Манфреда Вебера.

Ранее глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объединение готово рассмотреть новые санкции против Минска, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не прекратит репрессии против гражданского общества. По словам Борреля, действующие белорусские власти должны организовать всесторонний национальный диалог, чтобы положить конец политическому кризису.

Брюссель принял пакет санкций против Белоруссии в конце июня. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении секторов белорусской экономики.