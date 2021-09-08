В России подсчитали годовую инфляцию

Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Росстат уточняет, что инфляция в стране за период с 31 августа по 6 сентября 2021 года составила 0,07 процента. На предыдущей неделе этот показатель фиксировался на отметке в 0,09 процента.

Вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская в комментарии агентству допустила, что к концу года инфляция может опуститься ниже 6 процентов в годовом выражении. Она отметила, что предпринятые правительством меры по стабилизации цен на некоторые виды продовольственных товаров позволили во многом компенсировать негативный эффект от сохраняющегося ценового давления со стороны роста мировых цен.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме предупредил, что мягкая кредитно-денежная политика и выпуск денег (эмиссия) грозят экономическим кризисом и ростом инфляции. «Нельзя постоянно печатать деньги и не платить за это», — заявил он. По словам министра, за рост инфляции заплатят в первую очередь граждане с небольшим доходом. «Здесь любая ошибка — это последствие на доходы и благосостояние людей», — сказал Силуанов.

7 сентября сообщалось, что Банк России продолжит цикл повышения ключевой ставки и может поднять ее еще на 0,25–0,5 процентного пункта в пятницу, 10 сентября, то есть до уровня 6,75–7 процента. Регулятор повышает ключевую ставку начиная с весны. Последний раз ее увеличили в июле и сразу на один процентный пункт. Центробанк объяснял, что инфляция росла на фоне быстрого повышения спроса, и опасался дальнейшего продолжительного отклонения показателя от цели в четыре процента. В настоящее время Центробанк прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5,7-6,2 процента.