В Центробанке оценили возможность снижения цен на жилье

Ситуация с ценами на жилье в России будет различаться от региона к региону после усечения программы льготной ипотеки. Такое мнение высказала в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, после изменения условий программы льготной ипотеки ажиотажный спрос на жилую недвижимость в крупных регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — спадет. До сих пор именно в этих регионах в основном и брали ипотеку по льготной госпрограмме.

«Я не думаю, что будет снижение цен, но какая-то стабилизация в некоторых регионах будет», — оценила глава ЦБ возможность падения стоимости жилья. Ценовая ситуация будет «очень дифференцирована», предрекла она.

Ранее глава рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Кирилл Лукашук также заявил, что предпосылок к снижению цен на жилую недвижимость в России нет. Но темпы роста цен на квадратные метры будут стабилизироваться, пообещал он. Эксперт отметил, что в 2022 году стоимость недвижимости на первичном рынке скорее будет увеличиваться на размер официальной инфляции.