Оценена вероятность снижения цен на жилье в России

Глава НКР Кирилл Лукашук спрогнозировал рост цен на жилье в России на уровне инфляции

Предпосылок к снижению цен на жилую недвижимость в России нет, заявил РИА Новости глава рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Кирилл Лукашук. Но темпы роста цен на квадратные метры будут стабилизироваться, пообещал он.

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Оценивая вероятность снижения цен на жилье в России, эксперт отметил, что в 2022 году стоимость недвижимости на первичном рынке скорее будет увеличиваться на размер официальной инфляции.

«Предпосылок к обвалу цен на рынке нет, поскольку много фундаментальных факторов связаны со спросом на жилье и миграцией в города-миллионники, которые и формируют основной спрос на ипотеку в нашей стране», — пояснил Лукашук. Один из факторов, способствующих стабилизации цен на жилье, — ужесточение программы льготной ипотеки — уже начал реализовываться, указал он.

По словам эксперта, усечение программы привело к сокращению объемов ипотечных сделок и, как следствие, к сокращению спрос на рынке жилья. «Я жду, что в 2022 году темпы роста цен на первичную недвижимость будут на уровне инфляции», — спрогнозировал специалист.

Ранее в сентябре аналитики заявили, что на российском рынке жилья наступило «время покупателя». По их наблюдениям, в большинстве регионов, в том числе на столичных рынках, максимально перегревшихся за последние полтора года, происходит сокращение темпов роста цен на жилье.