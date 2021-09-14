Россиянам пообещали замедление темпов роста цен на жилье

Темпы увеличения цен на жилую недвижимость в России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, замедлятся в 2022 году, заявил «Ленте.ру» генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, комментируя новость о том, что Россия попала в топ-10 стран с самым быстрым ростом цен на жилье.

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«В следующем году многое будет зависеть и от мер господдержки населения, и от цен на стройматериалы и рабочую силу, и от развития ситуации с пандемией, и от ключевой ставки ЦБ. Если не случится никаких потрясений и значимых для рынка событий, типа увеличения суммы кредита по льготной ипотеке, цены замедлят темпы прироста, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где ипотека с господдержкой сейчас доступна ограниченному кругу покупателей», — пообещал Луценко.

Эксперт сообщил, что по итогам 2021 года ожидается прирост цен на рынке новостроек на 20-25 процентов. На вторичном рынке жилье, согласно прогнозу Луценко, подорожает на 13-16 процентов.

Ранее стало известно, что Россия заняла десятое место в рейтинге стран-лидеров по росту цен на жилье — за год отечественные квадратные метры подорожали на 14 процентов. В Турции цены на жилую недвижимость выросли максимально — на 29 процентов. Второе место в списке досталось Новой Зеландии — там квадратные метры подорожали на 26 процентов. Третье место разделили США и Словакия (плюс 19 процентов).