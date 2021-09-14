Россияне урезали расходы на ремонт жилья

НАФИ: более половины россиян не готовы тратить на ремонт жилья свыше 100 тысяч рублей

Более половины (56 процентов) россиян, планирующих делать ремонт в своем жилье, планируют потратить на него не более 100 тысяч рублей, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Россияне урезают расходы на материалы для ремонта, выяснили аналитики. С 2018 года выросла на 5 процентных пунктов доля тех, кто намерен приобрести строительные материалы на сумму не более 100 тысяч рублей. Только 6 процентов готовы потратить более 500 тысяч рублей.

Материалы по теме Русский стандарт Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

Поклейка обоев — самый популярный вид ремонтных работ, его собираются выполнить 67 процентов россиян. Также они намерены устанавливать натяжные потолки или красить (30 процентов и 28 процентов), выравнивать стены (27 процентов), менять межкомнатные двери (27 процентов).

Половина опрошенных рассчитывают выполнить все работы самостоятельно, каждый третий — с частичным привлечением наемных рабочих. 17 процентов готовы полностью доверить ремонтный процесс профессионалам.

«Снижение реальных доходов и рост цен на строительные услуги и материалы могли негативно сказаться на желании проводить ремонт, — отмечают в НАФИ. — С другой стороны, мысль о минимальном ремонте стала актуальной для россиян во многом за счет вынужденной удаленной работы в условиях пандемии и значительного роста цен на жилую недвижимость».

Ранее сообщалось, что с начала пандемии COVID-19 стоимость ремонта квартир и дач в России выросла на 32 процента. Это произошло из-за удорожания стройматериалов и дефицита трудовых мигрантов. До конца 2021 года стоимость ремонта может подняться еще на 5-10 процентов в зависимости от экономической ситуации, полагают эксперты.