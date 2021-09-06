В России вырос спрос на материалы для ремонта

Cпрос на материалы для отделки жилья в России вырос в 3,1 раза за год

Cпрос на материалы для отделки жилья в России вырос в три раза за год. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-ритейлера «ВсеИнструменты.ру», передает РИА Новости.

Так, в августе этого года спрос на товары для ремонта был в 3,1 раза больше, чем год назад. Причиной этого мог стать рост цен на строительные и отделочные материалы в 2021 году. По словам представителя компании, россияне предпочли покупать все необходимое для ремонта и отделки, не дожидаясь изменения цен.

Наиболее резко спрос на материалы для ремонта вырос Екатеринбурге (370 процентов), Санкт-Петербурге (348 процентов) и Челябинске (300 процентов). Жители Москвы и Нижнего Новгорода стали покупать их в три раза чаще. В Ростове-на-Дону спрос на товары вырос на 115 процентов, в Перми — на 92 процента, в Краснодаре — на 75 процентов.

Ранее исследование банка «Русский стандарт» показало, что в 2021 году россияне активно берут кредиты на ремонт жилья. В среднем семьи занимают на новую отделку по 270 тысяч рублей. Самый популярный срок кредитования при оформлении займа на ремонт — 60 месяцев.