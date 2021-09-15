Россиян расселят по маленьким квартирам

За год средняя площадь квартир в строящихся домах в России существенно сократилась, рассказали «Известиям» участники рынка жилья. Так, в Москве она уменьшилась на 14 процентов, в Санкт-Петербурге — на 7 процентов, в Краснодаре — на 18.

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Как пояснили эксперты, заметное сокращение площади квартир обусловлено выводом на рынок большого количества «однушек» и студий: застройщики ориентируются на массовый спрос, который в свою очередь сосредоточен на самом доступном жилье. Россияне готовы заселяться в компактные квартиры. При этом девелоперам проектирование и вывод в реализацию лотов маленьких площадей позволяет продавать объекты дороже, указывают специалисты. В студиях и однокомнатных вариантах цена «квадрата» максимальна.

Рост стоимости ипотечных кредитов на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка будет усиливать тенденцию к сокращению метража строящихся квартир, полагают участники рынка. Это позволит отчасти компенсировать удорожание ипотеки и рост стоимости квадратных метров.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках за год (с лета 2020-го по июнь 2021-го) выросла более чем на 70 тысяч рублей. Эксперты отметили, что цены на новостройки оторвались от спроса. Стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности, заявили они.