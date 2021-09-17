Глава Центробанка оценила влияние вакцинации на экономику

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила влияние вакцинации на экономику России. Она подчеркнула в интервью РБК, что высокие темпы прививочной кампании позитивно сказываются на экономическом росте.

Набиуллина назвала текущий уровень вакцинации недостаточным, не столько с точки зрения влияния на экономику, сколько с позиции защиты здоровья человека, его родных, близких и круга общения.

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«Если говорить об экономических эффектах вакцинации, я считаю, что, чем выше уровень вакцинации, тем это более позитивно для экономического роста. Меньше рисков возможных локдаунов, потому что меньше может быть негативных последствий даже от новых штаммов», — добавила глава Центробанка.

Набиуллина уточнила, что отсутствие новых локдаунов дает больше уверенности инвесторам, поэтому косвенно, но вакцинация влияет на инвестиционную активность.

Ранее глава Центробанка спрогнозировала, что рост цен в годовом выражении в России может достичь пика в сентябре. Она не исключила, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7 процентов». При этом рост цен замедлится, поскольку эффект разовых факторов будет влиять на него все меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики.

