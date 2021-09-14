Коронавирус загнал миллионы людей за черту бедности

В период пандемии коронавируса 31 миллион человек по всему миру оказался загнанным за черту бедности, а мировые усилия по ее искоренению были отброшены на четыре года назад. Эксперты связывают показатели бедности с низким уровнем вакцинации в странах с небольшими доходами на душу населения. Об этом сообщается в отчете Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Доля мирового населения, живущего в крайней бедности, упала с 37 процента до 9 процентов за последние два десятилетия, указывает CNBC. Сокращение остановилось и, вероятно, останется на текущем уровне, поскольку вирус мутирует. Из-за появления новых штаммов происходят новые вспышки заболевания. Генеральный директор Gates Foundation Марк Сузман заявил, что большая часть случаев заражения в настоящее время происходит в бедных странах, где вакцинировано менее одного процента граждан.
Во всем мире было введено около 5,5 миллиарда доз вакцины против коронавируса. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80 процентов из них приходится на страны с доходами выше средних. Поскольку большинство жителей в развитых странах вакцинированы, к 2022 году 90 процентов из них вернут допандемийный уровень дохода на душу населения, и только трети с низким и средним уровнем дохода удастся это сделать. Там рост экономики станет самым медленным — 2,9 процента — за последние 20 лет.
Пандемия коронавируса привела к рекордной безработице во всем мире. Эксперты опасаются, что экономические последствия могут усугубиться. Показательными стали развивающиеся страны Азии, где застопорился прогресс в области здравоохранения. Там пандемия коронавируса подтолкнула к крайней бедности до 80 миллионов человек.