Коронавирус загнал миллионы людей за черту бедности

В период пандемии коронавируса 31 миллион человек по всему миру оказался загнанным за черту бедности, а мировые усилия по ее искоренению были отброшены на четыре года назад. Эксперты связывают показатели бедности с низким уровнем вакцинации в странах с небольшими доходами на душу населения. Об этом сообщается в отчете Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Доля мирового населения, живущего в крайней бедности, упала с 37 процента до 9 процентов за последние два десятилетия, указывает CNBC. Сокращение остановилось и, вероятно, останется на текущем уровне, поскольку вирус мутирует. Из-за появления новых штаммов происходят новые вспышки заболевания. Генеральный директор Gates Foundation Марк Сузман заявил, что большая часть случаев заражения в настоящее время происходит в бедных странах, где вакцинировано менее одного процента граждан.

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Во всем мире было введено около 5,5 миллиарда доз вакцины против коронавируса. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80 процентов из них приходится на страны с доходами выше средних. Поскольку большинство жителей в развитых странах вакцинированы, к 2022 году 90 процентов из них вернут допандемийный уровень дохода на душу населения, и только трети с низким и средним уровнем дохода удастся это сделать. Там рост экономики станет самым медленным — 2,9 процента — за последние 20 лет.

Пандемия коронавируса привела к рекордной безработице во всем мире. Эксперты опасаются, что экономические последствия могут усугубиться. Показательными стали развивающиеся страны Азии, где застопорился прогресс в области здравоохранения. Там пандемия коронавируса подтолкнула к крайней бедности до 80 миллионов человек.