Глава ВОЗ заявил человечеству о «пятне на коллективной совести»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире является «пятном на коллективной совести» человечества. Его слова на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ приводит ТАСС.

Глава организации отметил, что всего в мире было введено 5,5 миллиарда доз вакцин, однако почти 80 процентов из них приходятся на страны с доходами выше средних. «Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так многие работники здравоохранения и люди из группы риска все еще ждут своей первой вакцины», — подчеркнул Гебреисус.

Также он напомнил, что цель состоит в охвате вакцинацией до конца сентября не менее 10 процентов населения во всех странах мира, к концу 2021-го — не менее 40 процентов, а к середине 2022-го — хотя бы 70 процентов. Показателя в 10 процентов уже достигли 90 процентов стран в Европе.

Гебреисус напомнил, что самый быстрый способ преодоления нынешней пандемии состоит в том, чтобы «вакцинировать наиболее подвергающееся риску население во всех странах и работать одновременно над минимизацией распространения вируса».

Ранее американские ученые выяснили, что непривитые от коронавируса люди при заражении умирают в 11 раз чаще, чем те, кто прошел вакцинацию. Также стало известно, что не прошедшие вакцинацию люди в 4,5 раза чаще заражаются COVID-19, чем полностью привитые.