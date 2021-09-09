Отрицавшая коронавирус страна получит деньги на борьбу с ним

Танзания получит 567 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Планируется, что полученные деньги африканская страна потратит на вакцинацию населения, а также увеличение расходов на здравоохранение и социальные нужды — все это позволит смягчить последствия эпидемии коронавируса. Бывший президент Танзании отрицал существование COVID-19, однако после его смерти власти начали кампанию по массовой вакцинации и борьбе с пандемией, сообщает Al Jazeera.

«Танзании нужна срочная финансовая помощь», — объявил заместитель главы МВФ Бо Ли. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить, чтобы эти деньги пошли на борьбу с последствиями пандемии. Кроме того, Ли обратил внимание на важность экономической стабильности в стране. Коронавирус нанес удар по туризму — одному из важнейших секторов экономики Танзании. Для восстановления экономики власти объявили о планах занять почти 10,8 триллиона танзанийских шиллингов (342 миллиарда рублей), половину из которых планируется привлечь из-за границы.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

Перед получением денег от МВФ Танзания обязалась возобновить публикацию статистики по коронавирусу в стране, чтобы своевременно принимать необходимые меры. По последним опубликованным данным, в июле было зарегистрировано 858 заболевших и 29 умерших.

Ранее публикация была прекращена из-за заявлений бывшего президента Джона Магуфули. Он настаивал, что в его стране инфицированных нет, а коронавирус – это дьявол, для победы над которым надо три дня молиться, а не носить маски.

В августе МВФ выделил дополнительные резервные активы в размере 650 миллиардов долларов для восстановления экономики от коронавируса. Из этой суммы 275 миллиардов получат развивающиеся страны с низким уровнем дохода, к которым относится в том числе Танзания.

Тем временем в Африке, по сообщениям ВОЗ, уже началась четвертая волна коронавируса. Большая часть госпитализированных – это люди, отказавшиеся от вакцинации. В июле глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что за четыре недели смертность на континенте подскочила на 80 процентов.