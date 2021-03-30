Жители Танзании пришли на похороны президента и умерли

Жители Танзании 21 марта пришли на похороны президента Джона Магуфули на стадион в городе Дар-эс-Салам и устроили давку, в результате которой умерли 45 человек. Об этом пишет издание The East African.

В числе погибших — мать и четверо ее малолетних детей, семью похоронили два дня назад. Известно, что пострадали по меньшей мере 37 граждан.

62-летний президент скончался вскоре после того, как сделал громкие заявления о пандемии коронавируса: он говорил, что в Танзанию болезнь не проникла и от нее помогают молитвы. По некоторым данным, причиной его смерти стала вызванная коронавирусной инфекцией болезнь COVID-19, от которой он пытался вылечиться в других странах.

В ноябре прошлого года 12 женщин, пытавшихся получить визу и выехать из Афганистана, погибли в давке на футбольном стадионе в Джелалабаде.