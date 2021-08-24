В Азии 80 миллионов человек стали крайне бедными

Пандемия коронавируса подтолкнула к крайней бедности до 80 миллионов человек в развивающихся странах Азии. Об этом сказано в докладе Азиатского банка развития (АБР).

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Речь идет о людях, живущих менее чем на 1,9 доллара в день. Таких по состоянию на прошлых год стало от 75 до 80 миллионов человек. В 2017 году 203 миллиона (5,2 процента населения развивающихся стран Азии) жили в крайней бедности, без коронавируса это число сократилось бы до 2,6 процента в 2020 году, считают эксперты.

Пандемия угрожает прогрессу Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечается в докладе. Прогресс застопорился в таких областях, как здравоохранение и образование. Экономика региона в последние годы росла высокими темпами, и в 2019 году на ее долю пришлось 35 процентов мирового ВВП.

Ранее сообщалось, что в 2020 году 24,6 процента россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. Почти четверть россиян можно было отнести к категории малообеспеченных. Согласно международной методологии, люди с подобными доходами рискуют столкнуться с бедностью.

Таких россиян в два раза больше, чем «официально бедных» (под российское определение бедности подпадают те, чей ежемесячный доход не дотягивает до прожиточного минимума).