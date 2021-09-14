В США начали увольнять непривитых работников

Все больше американских компаний заставляют работников вакцинироваться, угрожая увольнением в случае отказа. Обязательной прививки против COVID-19 требуют даже в тех сферах, где персонал не взаимодействует с клиентами напрямую, таких как технологии и финансы. Из-за этого многие американцы, месяцами трудившиеся из дома, сталкиваются с трудностями при переходе на очную форму работы, пишет CNBC.

Девять месяцев назад США и Европа начали внедрять вакцину против коронавируса. Но с тех пор иммунизация в развитых странах стала гораздо доступнее, и теперь любой взрослый при желании может сделать прививку. Увидев эту тенденцию, работодатели начали рекомендовать своим сотрудникам пройти вакцинацию, заботясь о здоровье персонала и восстановлении бизнеса.

Однако на прошлой неделе президент Джо Байден напомнил, что заболеваемость в США остается высокой из-за распространения «дельта»-штамма. Глава страны предупредил, что терпение правительства «на исходе» — власти ждут повышения темпов вакцинации. Байден рассказал о плане повышения показателей вакцинации, одним из пунктов которого стало давление на частных работодателей. Белый дом призвал компании со штатом более 100 сотрудников ввести требование обязательной иммунизации.

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В начале сентября в США закончилась программа «ковидных» пособий по безработице, в которой участвовали 7,5 миллиона человек. Выплаты получали безработные американцы и те из них, кто потерял часть зарплаты. К осени рынок труда начал активно восстанавливаться, и люди стали искать новую работу. Вместе с тем в конце августа Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США полностью одобрило вакцину Pfizer-BioNTech, и число объявлений о вакансиях с требованием прививки резко возросло.

Экономист из компании Indeed Hiring Lab Энн-Элизабет Конкель отметила, что с 23 по 30 августа доля таких предложений на миллион человек увеличилась на 119 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, однако все еще составляет менее одного процента от общего количества объявлений. Доля вакансий, где наличие прививки является преимуществом, но не обязательным условием для потенциальных работников, также выросла на 40 процентов по сравнению с июлем. «По мере увеличения числа случаев, связанных с «дельта»-штаммом, работодатели, несомненно, задаются вопросом, как они могут обеспечить восстановление своего бизнеса. Требование вакцинации — это способ обеспечить безопасность персонала и клиентов, а также бесперебойную работу бизнеса», — сказала Конкель.

На фоне этих событий многие американские компании пошли на решительные меры. Например, после одобрения Pfizer-BioNTech 23 августа авиаперевозчик Delta Airlines сообщил о планах ежемесячно штрафовать непривитых сотрудников на 200 долларов. А крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs с 7 сентября перестанет пускать в офис работников и посетителей без вакцины.