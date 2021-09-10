Байден принудит компании со штатом более 100 сотрудников к вакцинации

Президент США Джо Байден планирует потребовать обязательной вакцинации от компаний со штатом более 100 сотрудников. Об этом сообщает телекомпания NBC.
В случае отказа прививаться, работников принудят на регулярной основе проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции. С требованием ввести такие ограничения политик обратится в Министерство труда США.
ТАСС отмечает, что об этом же заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 сентября. Своим указом Байден обяжет большую часть американских госслужащих вакцинироваться от COVID-19 без возможности отказаться от прививки.
В июля американский лидер также предписал пройти вакцинацию всем федеральным госслужащим. Они могли отказаться от прививки только в том случае, если обязывались проходить тесты на наличие инфекции раз или два раза в неделю, соблюдать социальную дистанцию и носить маску на работе.