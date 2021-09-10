Байден принудит компании со штатом более 100 сотрудников к вакцинации

Байден потребует обязательной вакцинации от компаний со штатом более 100 сотрудников

Президент США Джо Байден планирует потребовать обязательной вакцинации от компаний со штатом более 100 сотрудников. Об этом сообщает телекомпания NBC.

В случае отказа прививаться, работников принудят на регулярной основе проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции. С требованием ввести такие ограничения политик обратится в Министерство труда США.

ТАСС отмечает, что об этом же заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 сентября. Своим указом Байден обяжет большую часть американских госслужащих вакцинироваться от COVID-19 без возможности отказаться от прививки.

В июля американский лидер также предписал пройти вакцинацию всем федеральным госслужащим. Они могли отказаться от прививки только в том случае, если обязывались проходить тесты на наличие инфекции раз или два раза в неделю, соблюдать социальную дистанцию и носить маску на работе.