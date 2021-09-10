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Байден принудит компании со штатом более 100 сотрудников к вакцинации

Байден потребует обязательной вакцинации от компаний со штатом более 100 сотрудников
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Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден планирует потребовать обязательной вакцинации от компаний со штатом более 100 сотрудников. Об этом сообщает телекомпания NBC.

В случае отказа прививаться, работников принудят на регулярной основе проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции. С требованием ввести такие ограничения политик обратится в Министерство труда США.

ТАСС отмечает, что об этом же заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 сентября. Своим указом Байден обяжет большую часть американских госслужащих вакцинироваться от COVID-19 без возможности отказаться от прививки.

В июля американский лидер также предписал пройти вакцинацию всем федеральным госслужащим. Они могли отказаться от прививки только в том случае, если обязывались проходить тесты на наличие инфекции раз или два раза в неделю, соблюдать социальную дистанцию и носить маску на работе.

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