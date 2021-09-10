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Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от COVID-19 в США

Байден: план расширения масштабов вакцинации от COVID-19 защитит экономику страны
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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден одобрил план, который предполагает принятие мер по расширению масштабов вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, новый план «предписывает вакцинацию большего числа американцев» и направлен на борьбу с теми, кто «блокирует» меры по защите здоровья населения.

Байден отметил, что план включает в себя принятие мер по шести направлениям. «Если мы их примем, то, я думаю, и так считают ученые, мы сможем в предстоящие месяцы существенно уменьшить долю невакцинированных американцев, снизить показатели госпитализации и летальных исходов, наши дети будут спокойно ходить в школу, а экономика будет сильной за счет того, что компании продолжат работу», — отметил американский лидер.

Ранее Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от коронавируса, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, признав, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно. Pfizer-BioNTech оказалась первой вакциной в США, получившей окончательную лицензию на применение, что поспособствовало незамедлительному росту экономических показателей.


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