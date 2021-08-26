Американский банк перестанет пускать к себе непривитых

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs с 7 сентября перестанет пускать к себе в офис непривитых сотрудников и клиентов. Как пишет The New York Times, банк стал первым на Уолл-стрит, кто сделал вакцинацию обязательной для посетителей.

Goldman Sachs, как и многие другие американские организации, ждал заявление Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), прежде чем принуждать к вакцинации. Спустя день после того, как FDA полностью одобрило вакцину Pfizer-BioNTech, сотрудники банка получили внутренний документ с новыми правилами.

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Сотрудники, которые не успеют вакцинироваться до 7 сентября, будут вынуждены работать из дома. Кроме того, работникам в офисах в Вашингтоне и Сан-Франциско придется передвигаться по зданию в масках, а снять их можно будет только чтобы поесть или попить. Требование касается сотрудников и посетителей американских офисов Goldman Sachs, в других странах оно действовать не будет.

Воспользовался одобрением FDA и президент США Джо Байден — он призвал владельцев бизнеса и руководство компаний защитить своих сотрудников с помощью вакцин. Однако некоторые инвестбанки с Уолл-стрит сделали это, не дожидаясь разрешения FDA. Morgan Stanley и Citigroup, например, в июле объявили, что запретят невакцинированным сотрудникам приходить в офис, а JP Morgan назвал вакцинацию желательной.

После того, как вакцина Pfizer-BioNTech получила окончательную лицензию, экономика США начала расти. Об этом говорит изменение фондовых индексов — промышленный индекс Доу-Джонсона поднялся на 300 пунктов, а индексы S&P 500 и Nasdaq достигли максимума. Помимо прочего, доказанная эффективность должна поднять темпы вакцинации и помочь справиться с «дельта»-вариантом COVID-19, из-за которого замедлилось восстановление мировой торговли.