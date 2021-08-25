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В Греции назвали «фашистскими» меры против непривитых от COVID-19

Власти Греции будут бороться с «пандемией непривитых»
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Фото: Louiza Vradi / Reuters

Генеральный директор греческой фармацевтической компании Vianex S.A. Димитрис Яннакопулос прокомментировал в сторис Instagram новые ограничения, которые вводятся с сентября в отношении непривитых граждан. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, предприниматель назвал «фашистскими» меры, принятые греческим правительством. «Я думал, что это способ запугать, шантажировать людей, чтобы заставить их сделать прививку», — заявил он. По его мнению, такое решение вызывает раскол общества.

Ранее министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас объявил о пандемии непривитых в стране. По его словам, 90 процентов пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, не вакцинированы.

С 13 сентября в государственных учреждениях отменяются бесплатные диагностические тесты для тех, кто не получили прививку. Сделать тест можно будет за 10 евро. Невакцинированным гражданам придется сдавать тест один или два раза в неделю для выхода на работу, учебу или поездки на общественном транспорте. Кроме того, заведения общественного питания, клубы и центры развлечений будут открыты только для тех, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних шести месяцев.

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