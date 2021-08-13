В Турции задумали ужесточить коронавирусные меры для туристов

Власти Турции из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране задумали ужесточить коронавирусные меры. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджа, вопрос о введении в ближайшее время общенациональных ограничений, таких как комендантский час, не обсуждается. Однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в республике, въезжающих на территорию страны туристов, в том числе российских, могут обязать предоставлять ПЦР-тесты на входе в общественные заведения, находящиеся в помещениях.

Уточняется, что меры будут распространяться как на привитых, так и непривитых отдыхающих со второй половины сентября.

Также отмечается, что к осени власти республики ожидают увеличение числа случаев заражения COVID-19 до 30 тысяч человек в день против менее пяти тысяч в настоящее время. При этом правительство не планирует менять политику антиковидных ограничений во время туристического сезона, так как это может неблагоприятно сказаться на экономике страны.

Ранее в августе сообщалось, что исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе опровергла новости о вероятном закрытии Турции. «Самая ходовая новость сейчас в СМИ — дать намек, что Турция закроется. И тут гарантированы миллионные просмотры, возмущения, комментарии», — прокомментировала она ситуацию.

