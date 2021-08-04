В АТОР прокомментировали новости о вероятном закрытии Турции для россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе опровергла новости о вероятном закрытии Турции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Самая ходовая новость сейчас в СМИ — дать намек, что Турция закроется. И тут гарантированы миллионные просмотры, возмущения, комментарии», — прокомментировала ситуацию Ломидзе и подчеркнула, что любые спекуляции на эту тему «безответственны».

Она также добавила, что в случае введения новых ограничений об этом станет известно из заявлений официальных органов.

Кроме того, Ломидзе отметила невысокий спрос на поездки в Турцию в сравнении с доковидным 2019 годом — он оказался ниже на 25-30 процентов. «Это значит, что пока рано говорить о полноценном восстановлении в отрасли», — заявила эксперт.

Ранее в августе большинство россиян заявили о своем желании полететь отдыхать в Турцию в ближайшие дни, несмотря на ситуацию с пожарами. Так, 44 процента от всего числа участников исследования (около двух тысяч человек) заявили о том, что хотят отправиться на курорт вопреки природным катаклизмам.