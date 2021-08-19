На популярном у россиян пляжном курорте ужесточили коронавирусные меры

Власти Греции, популярной среди россиян пляжной страны, ужесточили коронавирусные меры из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает издание News.gtp.

По заявлению сотрудников Министерства здравоохранения республики, ограничения вводятся в курортных городах острова Крита — Ретимно, Ираклион и Ханья, где с 18 августа с 01:00 ночи до 06:00 утра установлен комендантский час, ограничивающий перемещение местных жителей и туристов.

Кроме того, владельцам развлекательных заведений, таких как рестораны, бары и ночные клубы, запрещено включать музыку в ночное время.

Уточняется, что коронавирусные меры на острове будут действовать по 25 августа включительно. Нарушителям комендантского часа установлен штраф в размере 200 тысяч евро (17,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что власти Турции задумали ужесточить коронавирусные меры для туристов. По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджа, вопрос о введении в ближайшее время общенациональных ограничений не обсуждается. Однако из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в республике, въезжающих на территорию страны отдыхающих могут обязать предоставлять ПЦР-тесты на входе в общественные заведения, находящиеся в помещениях.

