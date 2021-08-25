Американская компания начнет штрафовать непривитых

Авиаперевозчик Delta Air Lines введет ежемесячный сбор в 200 долларов, который будет взиматься с непривитых сотрудников. Это первая крупная американская компания, применившая такие меры для борьбы с коронавирусом, пишет Bloomberg.

Новая политика компании была изложена в служебной записке исполнительного директора Эда Бастьяна. Он объяснил введение штрафов быстрым ростом заболеваемости из-за «очень агрессивного» варианта вируса, имея в виду «дельта»-штамм. В документе также сообщалось, что 75 процентов работников перевозчика уже вакцинированы.

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Сбор планируют взимать с сотрудников, которые не будут вакцинированы до 1 ноября. Кроме того, компания введет обязательное еженедельное тестирование на COVID-19 для работников, которые не привьются до середины сентября.

По словам Бастьяна, штрафы должны снизить финансовый риск для Delta Air Lines, так как пребывание в больнице больных коронавирусом сотрудников обходится фирме в среднем в 40 тысяч долларов на каждого. Компания обязала непривитых работников носить маски во всех помещениях начиная с 25 августа. Перевозчик также сообщил, что с 30 сентября в случае инфицирования заработная плата будет сохраняться только у тех сотрудников, которые получили обе вакцины, но все равно заболели.

Delta Air Lines не стала вводить требование обязательной вакцинации, подобно своему конкуренту United Airlines Holdings и множеству других крупных фирм, и выбрала другой способ мотивации персонала. Летом Goldman Sachs Group, Alphabet, Google и Facebook обязали сотрудников предоставить прививочные сертификаты.

Американские компании начали вводить коронавирусные требования для персонала после того, как вакцина Pfizer-BioNTech получила полное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 23 августа.