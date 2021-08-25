Президент Владимир Путин снова заявил о запрете навязывать вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин снова заявил о запрете навязывать вакцинацию. Об этом он высказался, общаясь с учителями и учениками перед заседанием Госсовета по вопросам образования, передает РИА Новости.

«Ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все для того, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор», — заявил глава государства.

24 августа президент уже заявлял о том, что принуждение людей к вакцинации от коронавируса недопустимо. По его словам, убеждать россиян сделать прививку от COVID-19 нужно настойчиво и уважительно.

В России на данный момент зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, еще одна вакцина «на подходе».