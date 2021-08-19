Facebook начал делить сотрудников на два сорта

Facebook обязал подрядчиков вернуться в офис, рискуя заразиться дельта-штаммом коронавируса, в то время как своим штатным сотрудникам компания разрешила до конца года оставаться дома. О разнице в отношении к наемным техническим работникам и исполнителям на аутсорсе со стороны крупных техногигантов и о попытках компании разделить работников на два сорта рассказала телеканалу CNBC одна из потерпевших Моран.

Женщина, живущая с пожилой матерью, предоставила официальное освобождение от работы в офисе до конца августа. Моран угрожают увольнением, если она не вернется в офис в сентябре или не получит от штата Калифорния разрешение на оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам.

Моран не планирует возвращение. «Я не могу рисковать здоровьем моей семьи, моей матери», — объяснила она свое решение. Американка добавила: «Я решила высказаться, потому что мне не нравится несправедливость, а я уже видела много несправедливости. Если я могу что-то сделать, — неважно, будет ли это полезно для меня или нет — это может помочь кому-то другому». По ее словам, вернуться в офис поначалу вынудили беременную женщину и людей старше 60 лет, которые находятся в группе риска.

Этот случай демонстрирует разницу в отношении крупных технологических компаний к своим штатным сотрудникам и работникам на аутсорсе. В то время как первые получают высокую зарплату и множество корпоративных льгот и специальных предложений, вторые, тратя на работу больше времени, получают за свои услуги меньше денег и меньшее количество корпоративных «плюшек». Таким образом работников начинают разделять на два сорта.

Аутсорсинговым сотрудникам, ранее работавшим более года удаленно, дали две недели на возвращение в офис. Те, кому понадобится больше времени для возвращения, вынуждены использовать дни из десятидневного оплачиваемого отпуска или брать отпуск за свой счет.

Пресс-секретарь Facebook подтвердила, что некоторые работники по найму и на подряде ввернулись в офис. «Статус человека как штатного сотрудника или подрядчика не влияет на возможность работы из дома в связи с глобальной пандемией», — отметила представительница компании. Она отказалась назвать число вернувшихся в офис подрядчиков.

Решение вернуться в офис было встречено осуждением со стороны персонала многих крупных компаний. Сотрудники Amazon отказались возвращаться в офис. Они призвали компанию оставить выбор рабочего места за работниками.