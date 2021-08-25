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В Польшу пришла четвертая волна пандемии коронавируса

Глава канцелярии премьер-министра Польши заявил о четвертой волне пандемии коронавируса
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Фото: Mateusz Slodkowski / Globallookpress.com

В Польше началась очередная, уже четвертная, волна пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Wiadomości со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика.

По оценкам правительства, новая волна выйдет на свой пик в сентябре-октябре. Дворчик добавил, что в случае серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки на уровне поветов (польский аналог областных районов — прим. Ленты.ру) будут вводиться ограничительные меры. Возобновлять карантинные меры, отменные 15 мая 2021 года, правительство пока не планирует.

Во вторник, 24 августа, министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что в начале сентября количество заражений увеличится до 300 новых случаев в день и продолжит прогрессировать. По его словам, 95 процентов новых случаев инфицирования приходится на новый «дельта»-штамм коронавируса.

Также правительство обсуждает инициативу введения бустерной вакцинации третьим компонентом вакцины. В свою очередь, сейм планирует принять законопроект, грозящий лицам, которые не уведомили власти о контакте с инфицированным человеком, штрафом в 30 тысяч злотых (около 570 тысяч рублей).

С момента выявления первого случая заражения коронавирусной инфекцией 4 марта 2020 года в Польше прошло уже три волны пандемии. Наиболее тяжелой оказалась последняя, статистика новых случаев заражений достигала рекордных 35 251 человек в сутки. Правительство развернуло широкомасштабную кампанию вакцинации населения, к концу августа прививку обоими компонентами вакцины получили 18,4 миллиона человек, то есть половина населения страны. Общее число случаев заболевания с начала пандемии составило более 2,8 миллиона человек, 75 324 из них — скончались.

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