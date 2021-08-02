В Польше неизвестные подожгли пункт вакцинации от коронавируса

В городе Замосць в Польше неизвестные подожгли эпидемиологическую станцию и пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает местное агентство РАР.

Полиция расследует инцидент и устанавливает личности злоумышленников. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий назвал происшествие проявлением бандитизма. Он пообещал, что охрана медицинских пунктов будет усилена, а всех виновных в нападении привлекут к ответственности.

Политик напомнил, что вакцинация от COVID-19 направлена на предотвращение четвертой волны заболевания. Он призвал граждан Польши продолжать активно делать прививки. По словам Моравецкого, на данный момент темпы распространения вируса на польской территории снижаются.

19 июля сообщалось, что протестующие против санитарных пропусков разгромили два центра вакцинации от коронавируса во Франции. Один из центров затопили с помощью пожарных шлангов. Днем позднее другое медицинское учреждение было практически полностью разрушено в результате поджога.