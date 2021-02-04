Преступник угнал автомобиль с вакциной от коронавируса

В американском городе Плант-сити (штат Флорида) неизвестный угнал автомобиль, в котором находилась вакцина от коронавируса. Об этом сообщает телеканал WFLA.

Владелец автомобиля рассказал, что он является медработником и приехал на пункт вакцинации. Он оставил машину с ключами зажигания внутри и пошел получать дельнейшие инструкции. В этот момент угонщик сел в его авто и скрылся.

По его словам, в машине находятся 30 ампул вакцины Pfizer, которых достаточно для 150-180 уколов. Эти ампулы предназначались для лиц, которые должны были получить повторный укол. Ситуация осложняется тем, что препарат должен храниться при низких температурах.

Местные активисты объявили награду в размере пяти тысяч долларов за информацию о подозреваемых. Следователи считают, что угонщик вряд ли знал о вакцине, однако будут рассматривать любые версии.

1 января полиция американского штата Висконсин арестовала работника медицинского центра в США, который умышленно испортил партию вакцины от коронавирусной инфекции. Бывший сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально извлек из холодильника примерно 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат станет неэффективным. Позднее выяснилось, что злоумышленник скептически относится к вакцинам в целом и к препарату Moderna в частности. По словам представителей правоохранительных органов, мужчина является «сторонником теорий заговора», согласно которой вакцина не безопасна для людей и может навредить человеческой ДНК.