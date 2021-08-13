Украина купит у Польши вакцины от коронавируса с истекающим сроком годности

Польша продаст Украине более миллиона доз вакцины от коронавируса с истекающим сроком годности. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, 650 тысяч доз препарата AstraZeneca будут поставлены украинцам уже в августе. Остальную партию практически просроченного препарата Украина закупит в течение следующих месяцев. Краска подчеркнул, что передача вакцин будет производится на коммерческой, а не безвозмездной основе.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна быть готова обеспечить темпы вакцинации от коронавируса на уровне 200-250 тысяч человек ежесуточно к сентябрю текущего года. По его словам, сейчас на Украине недостаточно вакцин, чтобы прививать такое количество граждан. Политик захотел получить их напрямую от руководства других государств и напомнил, что Украина уже ожидает поставки крупной партии препарата Pfizer из Германии.

Ранее украинские эксперты предсказали, что стране не удастся победить пандемию до конца года, если ежедневно медики не будут прививать по 250 тысяч человек в сутки. Сейчас этот показатель находится на отметке более чем в три раза ниже — 80 тысяч человек в сутки. Всего на Украине выявили более 2,3 миллиона случаев заболевания COVID-19.