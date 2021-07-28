Зеленский захотел ежесуточно прививать по 250 тысяч украинцев

Украина должна быть готова обеспечить темпы вакцинации от коронавируса на уровне 200-250 тысяч человек ежесуточно к сентябрю текущего года. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Децентрализация», трансляция которого доступна в YouTube.

По его словам, сейчас в стране недостаточно вакцин, чтобы прививать такое количество жителей страны. Политик захотел получить их напрямую от руководства других государств и напомнил, что Украина уже ожидает поставки крупной партии препарата Pfzier из Германии. «Для нас очень важно получить их к Дню независимости. Не потому, что праздник, а потому что будет массовое скопление людей», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что республика хорошо подготовилась к кампании по иммунизации, однако запасов вакцины для выхода на намеченные темпы пока не хватает. «Как пример — есть у нас вакцина — 150 тысяч минимум на сутки мы можем колоть», — отметил президент.

Ранее украинские эксперты предсказали, что стране не удастся победить пандемию до конца года, если ежедневно медики не будут прививать по 250 тысяч человек в сутки. Сейчас этот показатель находится на отметке более чем в три раза ниже — 80 тысяч человек в сутки. Всего в стране выявили более 2,3 миллиона случаев заболевания COVID-19.