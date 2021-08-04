Зеленский поблагодарил Данию за помощь с вакциной от коронавируса

Украина получила от Дании полмиллиона доз вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский у себя в Twitter.

В публикации он поблагодарил датское правительство за поставку препарата против COVID-19. «Наша договоренность с Метте Фредериксен [премьер-министром Дании] по поддержке вакцинации от коронавируса в Украине реализована. Спасибо нашим датским друзьям за помощь в преодолении этого глобального вызова!» — написал Зеленский.

В конце июля он заявил, что Украина должна быть готова обеспечить темпы вакцинации от коронавируса на уровне 200-250 тысяч человек ежесуточно к сентябрю текущего года. По его словам, сейчас в стране недостаточно вакцин, чтобы прививать такое количество жителей страны. Политик захотел получить их напрямую от руководства других государств и напомнил, что Украина уже ожидает поставки крупной партии препарата Pfzier из Германии.

17 июля Румыния в качестве гуманитарной помощи передала Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Позднее к ней присоединилась Литва и передала стране 131 тысячу вакцин.

Ранее украинские эксперты предсказали, что стране не удастся победить пандемию до конца года, если ежедневно медики не будут прививать по 250 тысяч человек в сутки. Сейчас этот показатель находится на отметке более чем в три раза ниже — 80 тысяч человек в сутки. Всего в стране выявили более 2,3 миллиона случаев заболевания COVID-19.

