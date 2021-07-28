Эстония отправит Украине вакцину от коронавируса для резервистов

Эстония отправит Украине десятки тысяч вакцин от коронавируса, предназначенных для находящихся в резерве Вооруженных сил Украины (ВСУ) граждан. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Министерства иностранных дел республики.

В ведомстве уточнили, что самолет с препаратом AstraZeneca вылетел с эстонской авиабазы Эмари 28 июля и доставит в Киев почти 53 тысячи вакцин. Всего Украине планируется передать около 200 тысяч вакцин, но уже в рамках глобального механизма COVAX.

«Я рад, что вакцины отправляются украинским резервистам, которые помогут Украине сохранить обороноспособность, которая им сейчас очень нужна», — отметил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Он добавил, что поставка вакцин является лишь одной из многочисленных мер поддержки украинских военных. Эстония регулярно принимает на лечение раненых украинских военнослужащих.

17 июля Румыния в качестве гуманитарной помощи передала Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Позднее к ней присоединилась Литва и передала стране 131 тысячу вакцин. Позже сообщалось, что США закупили и поставили на Украину еще два миллиона доз вакцины от коронавируса Moderna с помощью глобального механизма COVAX.

Ранее стало известно, что к 15 июля украинские власти сумели обеспечить вакцинами не более 3,2 процента от всего населения страны. При этом правительство призвало готовиться к новой вспышке пандемии в связи с ростом заболеваемости индийским штаммом коронавируса в Европе.