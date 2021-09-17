Центробанк спрогнозировал пик инфляции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК спрогнозировала, что рост цен в годовом выражении в России может достичь пика в сентябре.

«По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции», — сказала Набиуллина, отметив, что в сентябре возможно повышение годовых показателей, однако это связано с эффектом базы, поскольку в сентябре прошлого года в стране было снижение цен на 0,1 процента.

Председатель Банка России не исключила, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7 процентов». При этом рост цен замедлится, поскольку эффект разовых факторов будет влиять на него все меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики — все больше, считает Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что ситуация с ценами на жилье в России будет различаться от региона к региону после усечения программы льготной ипотеки. По ее словам, после изменения условий программы льготной ипотеки ажиотажный спрос на жилую недвижимость в крупных регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — спадет.

10 сентября Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Нынешнее значение стало наивысшим с ноября 2019 года, когда ключевая ставка была снижена до 6,5 процента в рамках плановой политики ЦБ по смягчению денежно-кредитных условий.