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Центробанк России описал сценарий нового мирового финансового кризиса

Центробанк России спрогнозировал вероятность мирового финансового кризиса в 2023 году
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центральный банк России спрогнозировал вероятность наступления нового мирового финансового кризиса в 2023 году. О таком варианте развития событий говорится в опубликованном проекте основных направлений денежно-кредитной политики страны до 2024 года.

Основной предпосылкой для кризиса, который может оказаться сопоставимым по масштабам с 2008 годом, является рост глобального долга государств и крупнейших корпораций. Как следствие, власти США ужесточат свою кредитную политику, и инвесторы начнут одномоментно избавляться от рискованных акций, обрушивая рынки. Положение усугубится падением стоимости нефти до 40 долларов за баррель.

В случае наступления подобного развития событий ЦБ РФ ожидает, что российская экономика в 2023 году «просядет»
на 1,4–2,4 процента. Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, однако уже к 2024 году темпы прироста достигнут 3,0–4,0 процентов.

Всего лишь один из вариантов

Помимо кризиса, регулятор рассмотрел и другие события, которые могут оказать влияние на мировую экономику. Так, «Базовый» сценарий предполагает, что в условиях продолжающейся вакцинации населения в мире и действенности вакцин против коронавируса активное восстановление мировой экономики продолжится. Уже во второй половине 2021 года темп роста мировой экономики превысит потенциальный. Учитывая динамику рынка и договоренности ОПЕК+, средняя цена на нефть составит 65 долларов за баррель, но будет постепенно снижаться.

В случае варианта «Усиление пандемии» ЦБ ожидает повторения событий 2020 года. Так, в первом квартале 2022 года коронавирус может стремительно распространиться, и жесткие противоэпидемические ограничения существенно снизят мировую экономическую активность. При этом спад в российской экономике будет несколько меньше благодаря наработанному опыту системы здравоохранения и экономики в подобных условиях. Адаптация в этом случае произойдет быстрее, и в 2023 году на фоне активных процессов восстановления темп прироста ВВП ускорится до 3,5–4,5 процента.

Вариант «Глобальная инфляция» предполагает, что цены на товарных рынках продолжат расти, цена на нефть может достигнуть 75 долларов за баррель в 2022 году. Нормализация денежно-кредитной политики развитых стран приведет к охлаждению темпов роста зарубежной экономики и сокращению внешнего спроса. Российский экспорт в этом случае поддержит рост отечественной экономики до 2,4–3,4 процента в следующем году, однако дальше прирост российского ВВП снизится до 1,8–2,8 процента.

Кризис возможен

В августе управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал причины будущего глобального экономического кризиса. Эксперт указал, что наблюдаемая сейчас высокая инфляция по всему миру — это первый признак перегрева глобальной экономики. Он указал, что мировой рост цен подпитывается и за счет растущей инфляции в США. «Однако более вероятен даже не экономический кризис, вызванный сугубо финансовыми факторами, а экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления», — считает Гришунин.

Он уточнил, что потенциальные риски в настоящее время связаны с увеличением опасных погодных явлений, вероятностью появления новых опасных вирусов и общим нарастанием социального неравенства. Касательно России риск состоит еще в том, что в мире может снизиться потребление углеводородов: а именно они составляют до 60 процентов экспорта.

Согласно прогнозам Bloomberg, в будущем мировую экономику ждет рост: в следующем квартале глобальный ВВП может подняться на 1,8 процента. Однако несмотря на надежные показатели глобального роста, агентство сообщает, что мировая экономика восстанавливается неравномерно. Китай оперативно справился с вирусом, а США простимулировали экономику огромными суммами — и эти шаги позволили двум мировым гигантам поднять объем производства до допандемийного уровня и стать движущими силами глобального восстановления.

Россия справляется

2 сентября стало известно, что международные резервы России на 27 августа составили 615,6 миллиарда долларов и обновили исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ). Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов. До этого сообщалось, что Минфин потратил с начала 2021 года триллион рублей на покупку валюты, которая перечисляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Эксперты прогнозируют, что к концу года ФНБ пополнится валютой на 2 триллиона рублей.

29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил экономическую ситуацию в стране на фоне пандемии коронавируса. Как отметил представитель Кремля, Россия демонстрирует положительную динамику в экономической сфере и начинает выходить из кризиса, «люди на местах это чувствуют». «Экономика сейчас работает, ситуация другая, нежели когда был локдаун», — сказал он. Чиновник признал, что «трудности продолжаются, продолжаются, как после землетрясения, афтершоки», но ситуация изменилась, сейчас экономика не требует такой массированной господдержки, которая оказывалась в прошлом году.

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