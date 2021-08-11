Мировой экономике предсказали рост

Bloomberg Economics предсказал мировому ВВП рост на 1,8 процента в следующем квартале. Такой прогноз основан на устойчивом ускорении экономического роста и пике инфляции в предыдущие три месяца.

Данные за предыдущий квартал обнадежили политиков и инвесторов, обеспокоенных рисками падения спроса и роста цен, а также распространением нового «дельта»-варианта коронавируса. Сейчас ожидается, что темп увеличения потребительских цен замедлится, так как инфляция в США, достигнув пика, начала снижаться.

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Авторы собрали большой блок данных, от объема розничных продаж в США до состояния промышленного производства в Китае, чтобы получить информацию о темпах роста в крупнейших экономиках мира и опередить официальные данные по ВВП.

Несмотря на надежные показатели глобального роста, издание сообщает, что мировая экономика восстанавливается неравномерно. Китай оперативно справился с вирусом, а США простимулировали экономику огромными суммами — и эти шаги позволили двум мировым гигантам поднять объем производства до допандемийного уровня и стать движущими силами глобального восстановления. В Евросоюзе и Великобритании, напротив, наблюдается значительное отставание, которое необходимо преодолеть. В Японии еще не справились с распространением коронавируса и медленно внедряют вакцину, и это означает, что страна тоже пока остается в состоянии рецессии.

Главное, что мешает точности экономических прогнозов по миру, — непредсказуемое развитие COVID-19, в первую очередь появление новых штаммов, и реакция государств на эти события. Зигзагообразное восстановление Индии, например, показывает, насколько ситуация нестабильна и насколько неожиданными могут быть изменения. Кроме того, текущим экономическим успехам Китая угрожает вспышка варианта «дельта», с которой активно борются власти.