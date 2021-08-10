Cбережения американцев обесценятся

США переживают период высокой инфляции, мощного экономического роста и очень низких процентных ставок. Это означает, что ценность денег как средства сбережения сейчас ниже, чем за последние годы. Те, кто сейчас откладывают на будущее, должны быть готовы к тому, что их средства обесценятся, пишет The New York Times.

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Эксперты считают, что к такому положению на американском финансовом рынке привел глобальный избыток сбережений и чрезвычайные усилия Федеральной резервной системы по восстановлению экономики.

Жители США, имеющие накопления, сейчас находятся перед выбором. Первый вариант для них — инвестировать в безопасные активы, смирившись с высокой вероятностью того, что они получат меньше, чем вложили.

Другая опция состоит в рискованном инвестировании. Фондовый рынок обещает потенциально более высокую доходность и, соответственно, некоторую защиту от инфляции. Корпоративные прибыли, на основе которых оцениваются активы, в США сейчас стремительно растут. Но здесь инвесторам всегда следует учитывать риск распродажи акций, которая обрушит их цену. Такой исход допустим для людей, покупающих ценные бумаги на долгий срок с расчетом, что они снова подорожают, но потенциально опасен для тех, кто решит избавиться от них после падения цен.