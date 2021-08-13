Названы причины будущего экономического кризиса

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал причины будущего глобального экономического кризиса. В разговоре с РИА Новости эксперт указал, что наблюдаемая сейчас высокая инфляция по всему миру — это первый признак перегрева глобальной экономики.
Он указал, что мировой рост цен подпитывается и за счет растущей инфляции в США. «Однако более вероятен даже не экономический кризис, вызванный сугубо финансовыми факторами, а экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления», — считает Гришунин.
Он уточнил, что потенциальные риски в настоящее время связаны с увеличением опасных погодных явлений, вероятностью появления новых опасных вирусов и общим нарастанием социального неравенства.
Касательно России риск состоит еще в том, что в мире может снизиться потребление углеводородов: а именно они составляют до 60 процентов экспорта, добавил Гришунин. Аналогичного мнение придерживается и аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Он назвал потенциальный отказ от углеводородов в мире «настоящей катастрофой» для нефтяной и газовой промышленности России. По его словам, на данный момент они составляют около 50 процентов экспортных доходов бюджета. Возможно, России придется реформировать экономику, чтобы покрыть убытки.
С другой стороны, согласно прогнозам Bloomberg, в будущем мировую экономику ждет рост: в следующем квартале глобальный ВВП может подняться на 1,8 процента. Однако несмотря на надежные показатели глобального роста, агентство сообщает, что мировая экономика восстанавливается неравномерно. Китай оперативно справился с вирусом, а США простимулировали экономику огромными суммами — и эти шаги позволили двум мировым гигантам поднять объем производства до допандемийного уровня и стать движущими силами глобального восстановления.