Ценам на золото пообещали дальнейший обвал

Цены на золото сильно упали, несмотря на оптимистичные прогнозы. Эксперты прогнозируют, что драгоценный металл продолжит дешеветь, сообщает CNBC.

Обвал котировок случился в начале недели — они опустились до минимума за четыре месяца, достигнув 1677,9 доллара (123 тысячи рублей), хотя в начале года золото торговалось на уровне 1900 долларов (139 тысяч рублей) за унцию. Позднее цены скорректировались, однако аналитики по-прежнему пессимистично смотрят на перспективы драгметалла.

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Ситуация связана с более высокими, чем ожидалось, показателями занятости населения в США и укреплением доллара. Стоимость металла, как правило, оценивается в американской валюте. Цена золота и доллар имеют обратную зависимость — чем дороже доллар, тем дешевле золото, поскольку металл дорожает в других валютах, а это снижает спрос.

Сырьевой аналитик из Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar) уверен, что подъем американской экономики после пандемии в будущем повлечет за собой дальнейший спад цен на золото. Несмотря на небольшое восстановление цены, эксперт отметил, что трудно сохранять оптимизм в отношении драгоценного металла при нынешней жесткой монетарной политике США.

Директор по инвестициям в UBS Global Wealth ManagementДоминик Шнидер (Dominic Schnider) прогнозирует, что стоимость унции опустится до 1600 долларов (118 тысяч рублей). Он ожидает отток средств с золотых биржевых фондов и рынка фьючерсов.

Когда реальная доходность растет, цены на золото как защитный актив падают, и наоборот, поскольку владелец драгметалла отказывается от инвестиций, которые могли бы принести больший доход.

В мае золоту, наоборот, обещали подорожание. Тогда аналитики видели в этом виде инвестиций потенциал на фоне роста инфляции.

В 2021 году возрос интерес россиян к золоту. Физические лица за полгода приобрели 11,8 тонны драгметалла. Потребительский спрос вырос на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го года. Популярностью пользовались как украшения, так и монеты, и слитки.