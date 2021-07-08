Россияне скупили тонны золота

С начала года россияне бросились скупать золото: популярностью пользуются как ювелирные изделия и монеты, так и слитки. Об этом сообщает газета «Известия». Всего с начала года граждане приобрели 11,8 тонны драгоценного металла.

В первом квартале 2021-го потребительский спрос подскочил впервые с начала года и вырос на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Директор департамента развития инвестиционных решений и премиального бизнеса Росбанка Дмитрий Енуков пояснил, что интерес к золоту повысился на фоне волатильности рынков, а драгоценный металл традиционно считается одним из защитных активов. Эксперт считает, что в перспективе спрос на золото среди россиян продолжится.

Еще одним поводом для роста может стать дедолларизация российской экономики. Фонд национального благосостояния (ФНБ) отказался от американской валюты в структуре, до этого она составляла 35 процентов. Номинированные в американской валюте активы распродали в начале июля. «В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5 процентов, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7 процента и до 30,4 процента соответственно, доля японской иены составила 4,7 процента, а доля безналичного золота — 20,2 процента», — указали в Минфине.

Ранее стало известно, что в России розничный спрос на золото подскочил в 2020 году, по сравнению с 2019-м, на 37 процентов. Россияне во время пандемии коронавируса скупили пять тонн золота, в 2019 году этот показатель составил 3,7 тонны. Тенденцию объяснили повышением цены на драгметалл, обесцениванием национальной валюты и геополитической неопределенностью.