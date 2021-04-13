Россиянам разрешат заработать на нефти и золоте по-новому

ЦБ разработал законопроект, согласно которому неопытные инвесторы до 1 октября этого года смогут приобретать только самые простые продукты, такие как акции, пишет РБК. Облигации, структурный доход по которым зависит от цен на нефть и золото, станут доступны желающим заработать только после прохождения тестирования на знание финансовых рисков.

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Новое тестирование начнется с 1 октября. Банки и брокеры разрешат доступ к таким облигациям, когда будут утверждены стандарты проведения тестирования. Более сложные финансовые инструменты останутся недоступными для россиян как минимум до 2022 года.

С начала года количество частных инвесторов на Московской бирже увеличилось на 1,2 миллиона и достигло 10 миллионов человек. За прошлый год было открыто пять миллионов брокерских счетов — больше, чем за все предыдущие годы.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила возросший интерес россиян к инвестированию. По ее словам, снижение ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов инвестирования приводит к тому, что все большее число россиян выходит на фондовый рынок. Одновременно в ЦБ считают, что неопытных инвесторов нужно оградить от сложных финансовых инструментов.