Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 миллионов

С начала года количество частных инвесторов на Московской бирже увеличилось на 1,2 миллиона и достигло 10 миллионов человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте торговой площадки.
При этом, за прошлый год было открыло пять миллионов брокерских счетов — больше, чем за все предыдущие годы. Рекордное число сделок — 1,5 миллиона — было совершено в январе 2021 года. «Появление внутреннего инвестора важно для всей экономики, так как расширяет возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса», — заключил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.
Сейчас частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи: на них приходится 42 процента торгов акциями, 10,5 — облигациями, 42 — деривативами и 14 — валютой.
Торги акциями иностранных эмитентов начались на Московской бирже в августе 2020 года. Прежде в России они были доступны только на Санкт-Петербургской бирже. Среди них Apple, Boeing, Facebook и Microsoft.
Ранее в феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила возросший интерес россиян к инвестированию. По ее словам, снижение ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов инвестирования приводит к тому, что все большее число россиян выходит на фондовый рынок. Одновременно в ЦБ считают, что неопытных инвесторов нужно оградить от сложных финансовых инструментов.