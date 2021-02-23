Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила интерес россиян к инвестициям в эфире телеканала «Россия 24». Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, снижение ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов инвестирования приводит к тому, что все большее число россиян выходит на фондовый рынок.

Набиуллина отметила, что регулятором фиксируется эта тенденция уже несколько лет. Так, в 2018 году число россиян, которые вышли на фондовый рынок, увеличилось в полтора раза, потом в два раза, а в прошлом году был бурный рост интереса к фондовому рынку. «В 2020 году мы проводили мягкую денежно-кредитную политику, это, конечно, хорошо, для тех, кто занимает у банков, кредиты стали дешевле, но мы видим, что люди, которые рассчитывали на более высокую доходность, переводили деньги из депозитов в банках на фондовый рынок», — сказала она.

Набиуллина отметила, что одна из причин заключается в том, что сервисы очень удобными: цифровизация на финансовом рынке достаточно развита, поэтому людям очень просто можно выйти на фондовый рынок. Кроме того, развивался институт индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе, с налоговыми льготами. «Улучшалось качество брокерского обслуживания, управляющих компаний», — отметила она.

По словам Набиуллиной, если это здоровый процесс, его можно оценивать положительно, так как у людей гораздо больше возможностей выбирать, во что инвестировать свои свободные деньги.

Ранее Набиуллина рассказала о планах регулятора на 2021 год. По ее словам, в нынешнем году ЦБ сохранит мягкую денежно-кредитную политику, которая будет направлена на поддержку восстановления российской экономики.