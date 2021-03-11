Покупку акций сравнили с шопингом

Основатель онлайн-брокера Robinhood Влад Тенев сравнил покупку акций с онлайн-шопингом. В интервью Bloomberg он сказал, что инвестирование в ценные бумаги должно в перспективе стать таким же привычным явлением, как и покупки в интернет магазинах.

«Я отвергаю идею о том, что финансовые инвестиции в США — это азартная игра», — объявил он и пожелал, чтобы на финансовые рынки выходило больше людей: не 50 процентов американских домохозяйств как сейчас, а 95 процентов.

Материалы по теме Пленных не берут Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?

В начале февраля Robinhood оказался в центре очередного скандала: на брокера подали в суд после смерти неопытного инвестора. Речь идет о гибели 20-летнего трейдера Александра Кирнса, который покончил с собой после того, как увидел отрицательный баланс наличности в размере 730 тысяч долларов.

На деле выяснилось, что никакой задолженности у него не было: студент неправильно понял информацию о своих позициях по производным финансовым инструментам. Однако Кирнс несколько дней не мог связаться со службой поддержки и в итоге решил покончить с собой. В своей прощальной записке он написал: «Как вы могли предоставить кредитное плечо в миллионы долларов двадцатилетнему парню без какого-либо дохода?».

Еще Robinhood оказался причастен к бунту трейдеров с Reddit, который спровоцировал быстрый рост цен на акции нескольких компаний, в том числе онлайн-магазина видеоигр GameStop. Многие частные инвесторы пользовались именно Robinhood для торговли. В конце января брокер даже наложил запрет на покупку бумаг GameStop и AMC Entertainment, но ограничения сняли уже к началу февраля.