На скандальную компанию подали в суд после смерти неопытного инвестора

На скандальную американскую брокерскую компанию Robinhood подали в суд после смерти неопытного инвестора. Речь идет о гибели 20-летнего трейдера Александра Кирнса, который покончил с собой после того, как увидел отрицательный баланс наличности в размере 730 тысяч долларов, передает CNBC.

Семья погибшего обвиняет площадку в недостаточной поддержке клиентов и в том, что позволила ему торговать опционами — рискованным финансовым инструментом — несмотря на отсутствие финансового опыта. Еще брокерскую компанию обвиняют в причинении эмоционального стресса по неосторожности и в недобросовестной деловой практике. Семья погибшего уверена, что если бы служба поддержки отреагировала оперативно, их сын был бы жив.

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Американский студент совершил самоубийство летом 2020 года. В своей прощальной записке он написал: «Как вы могли предоставить кредитное плечо в миллионы долларов двадцатилетнему парню без какого-либо дохода?» Кирнс занимался торговлей опционами «пут», покончить с собой он решился после того, как увидел на своем счете отрицательный баланс в 730 165 долларов. В иске говорится, что студент несколько раз пытался связаться со службой поддержки Robinhood, но получал только автоматические ответы.

Через день после смерти Кирнса Robinhood прислал электронное письмо о том, что на самом деле он ничего не должен и теперь его счет снова доступен. Выяснилось, что студент неправильно понял информацию о своих позициях по производным финансовым инструментам.

В комментарии CNBC представители Robinhood заверили, что с лета прошлого года изменили подход к работе, в частности, теперь предоставляют больше учебных материалов, а также пересмотрели требования к опыту пользователей. Еще брокеры заверили, что в компании начала работать телефонная служба поддержки для клиентов с опционами.