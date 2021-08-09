Россияне потратились на драгоценности

На фоне действующих карантинных ограничений и закрытых границ у состоятельных россиян остаются свободные средства, которые они, в частности, тратят на драгоценности. Как сообщает газета «Коммерсантъ», продажи в ювелирной отрасли сейчас превысили уровень допандемийного 2019 года.

Как рассказали в компании Sokolov, за первые шесть месяцев текущего года продажи ювелирных изделий в России достигли 129 миллиарда рублей (на 27 процентов больше аналогичного показателя в 2019-м). Управляющий партнер компании Артем Соколов объяснил, что рост продаж в основном связан с увеличением средних цен на фоне рекордных биржевых цен на золото.

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Причем, заметил гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин, спрос идет неравномерно. К примеру, продажи массовой продукции эконом-сегмента сокращаются на 15 процентов, а товаров премиум класса, наоборот, растут в несколько раз. «Люди покупают меньше, но более дорогие украшения», — подтвердила исполнительный директор «Бронницкого ювелира» Ксения Доценко.

Коммерческий директор Московского ювелирного завода Анастасия Саранцева в свою очередь предположила, что спрос на ювелирные украшения будет расти и дальше, пока действуют коронавирусные ограничения на путешествия и сферу развлечений.

Спросом среди россиян пользуется и золото само по себе. Всего с начала года граждане приобрели 11,8 тонны драгоценного металла. Интерес к золоту повысился на фоне волатильности рынков, а драгоценный металл традиционно считается одним из защитных активов.