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Названа новая причина роста цен на еду в мире

Удорожание сельскохозяйственных удобрений усилит продовольственную инфляцию
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Фото: Dinendra Haria / Globallookpress.com

Рекордное за последние 10 лет повышение цен на удобрения назвали новой причиной подорожания еды, передает Bloomberg.

По словам аналитика из «ВТБ» Елены Сахановой, цена на три основные группы удобрений –– калий, фосфор и азот –– находятся на рекордном за последние 10 лет уровне, что серьезно влияет на глобальную продовольственную инфляцию.

Больше всех от повышения цен пострадает кукуруза. Около 20 процентов расходов на ее выращивание приходится на удобрения. Плохой урожай кукурузы обернется повышением затрат на корма, что в конечном итоге приведет к более высоким ценам на мясо. Соки и газированные напитки также могут подорожать, поскольку кукуруза является их основным ингредиентом. Ожидается, что посевы кукурузы в 2022 году сократятся до 36,8 миллиона гектар с нынешних 37,8 миллиона.

Один из факторов подорожания удобрений –– неблагоприятные погодные условия. Постоянные штормы в конце лета 2021 года на побережье Мексиканского залива в США препятствовали импорту и экспорту продукции. Также из-за этого временно закрывались заводы в регионе, в том числе крупнейший в мире азотный комплекс, принадлежащий CF Industries Holdings. Вместе с этим из-за цен на газ компания была вынуждена закрыть два завода в Великобритании. Один из крупнейших в мире поставщиков удобрений Yara International ASA также заявила, что высокие цены на природный газ заставят ее сократить около 40 процентов производства аммиака в Европе.

Кроме этого, дорожает перевозка. По словам одного из руководителей компании Quest Products, помогающей выводить на рынок новые продукты, в том числе пестициды и удобрения, фрахт составляет около 15 процентов от стоимости покупки товара. Политические меры также сказываются на удорожании. Так, США и Европа ввели санкции в отношении крупного производителя удобрений ОАО «Беларуськалий» .

Мировые цены на продукты питания достигли максимума за 60 лет. За август 2021 года они выросли на 33 процента. Причины –– рекордные засухи, нехватка рабочей силы, а также проблемы в цепочке поставок.

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