Дерипаска призвал новую Госдуму бороться с Центробанком

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуативным пиаром заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о намерении регулятора стимулировать технологическую и экологическую трансформацию национальной экономики. В своем Telegram-канале он призвал новый состав Госдумы начать борьбу с ЦБ и «не позволять водить себя за нос лоббистам» оттуда.

Набиуллина на Международном банковском форуме пообещала, что Банк России займется пересмотром подхода к регулированию, чтобы добиться изменений в структуре кредитования ради модернизации промышленности. По ее словам, банковский сектор, как основной источник кредитования, должен сыграть в этом вопросе ведущую роль.

В свою очередь Дерипаска напомнил, что в предложенной ЦБ денежно-кредитной политике на ближайшие годы не исключается повышение ключевой ставки на 1,5 процентных пункта. Такое ужесточение сделает дороже кредиты для бизнеса.

По словам миллиардера, основным источником финансирования во всем мире в середины 19 века являются долговой и фондовый рынки, а не банки. Между тем Центробанк России, получивший функционал для их развития, с задачей не справился. Дерипаска уверен, что долговой рынок в стране должен был быть в пять-шесть раз больше нынешнего. Бизнесмен предположил, что руководство регулятора опасается изменения закона о ЦБ новой Думой, и поэтому пытается подать свою позицию более выгодно.

Дерипаска является одним из самых последовательных критиков политики Центробанка, особенно в вопросе повышения ключевой ставки. По его мнению, такие действия являются подрывом самих основ для роста национальной экономики, потому что провоцируют стагнацию, на дают оживить экономический рост, поддержать занятость и преодолеть многолетнее падение доходов граждан.

На последнем заседании Центробанк в очередной раз поднял ключевую ставку до 6,75 процента. Набиуллина объяснила это решение продолжающимся ростом инфляции, который уже почти в два раза выше целевого показателя. При этом она не исключила, что для преодоления проблем ставку придется поднимать до 7-8 процентов.