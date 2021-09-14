Дерипаска назвал цифровой рубль полетом в космос нашего времени

Запуск цифрового рубля должен был состояться еще два года назад, чтобы поддержать российскую экономику. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, не запустить цифровой рубль после запуска в следующем году цифрового юаня будет «просто позорно». Также бизнесмен назвал новую форму рубля более важной для нашего времени, чем полет в космос Юрия Гагарина для 1961 года.

Таким образом Дерипаска прокомментировал Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, представленную Минфином. В ней говорится, что тестировать цифровой рубль начнет в январе 2022 года группа из 12 банков. Позднее ЦБ составит дорожную карту по его внедрению.

Ранее Дерипаска поставил в пример России «нищий Сальвадор, известный тем, что находится рядом с часто упоминаемым в бытовой жизни Гондурасом». Он отреагировал на желание республики признать биткоин официальным платежным средством.

Миллиардер тогда подчеркивал, что промедление России в этом вопросе связано с «суеверием» Центробанка, которое мешает обеспечить независимость во внешнеторговых расчетах. До этого Дерипаска связывал свое требование скорейшего запуска цифрового рубля с действиями Европарламента, который внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT.